Мужчины оказались внимательнее женщин

Международная группа ученых выяснила, что мужчины быстрее женщин видят начало движения объектов. Об этом сообщает Current Biology.

Нейробиологи пытались выяснить, как мозг мужчины и женщины реагирует на визуальную информацию. В эксперименте приняли участие 263 человека.

Добровольцам показывали решетку из нескольких контрастных полосок, в определенный момент они начинали двигаться. Мужчинам и женщинам нужно было определить момент, когда начиналось движение линии, а также сказать, в какую сторону они перемещаются.

Оказалось, что представительницы слабого пола смотрят на линии на 23-78% дольше, чтобы понять, что они движутся. Скорость восприятия зависела от контрастности показываемых линий.

Эксперты считают, что различие восприятия движения у полов действительно существует. Сейчас они намерены более детально изучить активность коры головного мозга.

Ранее наблюдения за лабораторными мышами помогли ученым выяснить, почему мужчины чаще женщин страдают от болезней, связанных с развитием и работой нервной системы. Исследования показали, что аутизм (одно из самых распространенных нарушений) встречается у представителей сильной половины человечества в 3-4 раза чаще. Также у мужчин чаще диагностируют шизофрению, синдром дефицита внимания, дислексию и тяжелые формы умственной отсталости.

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