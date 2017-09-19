При правительстве может появиться Совет по развитию биотехнологий

Вице-премьер Россиии Алексей Гордеев обсудил с главным ученым секретарем президиума РАН Николаем Долгушкиным перспективы создания Совета по развитию биотехнологий при правительстве России.

«На встрече обсуждалось развитие биотехнологий, в том числе перспективы создания координационно-консультационного органа при Правительстве по этим вопросам», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В ходе встречи Гордеев отметил, что «совершенствование биотехнологий является ключевым драйвером развития человечества в XXI веке», поэтому российское правительство должно оказывать этому направлению особую поддержку. По мнению вице-премьера, новейшие технологии должны применяться в целом ряде отраслей, в том числе генной инженерии, молекулярной медицине и промышленной микробиологии.

По словам Гордеева, в состав Совета по развитию биотехнологий войдут ведущие ученые, использующие в своей деятельности новейшие технологии предприниматели и представители образовательного и научно-исследовательского сообщества.