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Мобильными медицинскими комплексами провели более 90 тысяч исследований в Новой Москве

Администрация городского округа Щербинка
Фото: Администрация городского округа Щербинка

Фото: архив

Более 90 тысяч медицинских исследований провели на территории Троицкого и Новомосковского административных округов посредством мобильных комплексов с 2015 года. Об этом стало известно 14 августа.

— Исследования провели врачи больницы «Кузнечики» департамента здравоохранения Москвы с помощью мобильных медицинских комплексов. Специальные фургоны оснащены необходимым диагностическим и лечебным оборудованием для оказания помощи пациентам, — отметили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.

Сообщается, что за больницей «Кузнечики» закреплено пять мобильных комплексов: стоматологический, рентгенодиагностический, рентгеновской томографии, лечебно-диагностический для взрослых и детей.

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