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Изобретен измеряющий уровень радиации прибор на основе дрожжей

РИА Новости
Фото: Вести.Ru

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Ученые из Университета Пердью в США создали из дрожжей и бумаги дозиметр, который может измерять уровень радиации не хуже современных сложных устройств. Их работа опубликована в журнале Advances Biosystems.

Новое устройство представляет собой одноразовую пластинку размером 18 на 18 миллиметров, состоящую из живых дрожжей вида Saccharomyces cerevisiae. Пластинка прикрепляется между двумя электродами на бумажной подложке.

Когда такая пластинка попадает под действие радиации, то дрожжи на ней начинают погибать. Чтобы подсчитать уровень радиации, пластинку смачивают водой. Оставшиеся в живых дрожжи начинают выделять углекислый газ, который растворяется в воде, обогащая её ионами. Из-за этого растёт электрическое сопротивление смоченной пластинки.

Чем выше будет доза облучения, тем больше дрожжей погибнет и меньше выделится углекислого газа. Соответственно, будет выше и электрическое сопротивление. Как подсчитали исследователи, новый прибор может различать дозы облучения, разница между которыми всего одна тысячная рад (внесистемная единица измерения), что сопоставимо с показателями современных устройств.

По словам ученых, новый прибор отличается своей дешевизной, простотой конструкции, а также может почти мгновенно выдавать результат. Кроме того, дозиметр на дрожжах позволяет напрямую изучать повреждения, нанесенные радиацией живым клеткам.

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