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Пожилым людям труднее осознать свои ошибки

Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва

Ученые попросили испытуемых сыграть в игру. В ходе игры нейробиологи следили за размером зрачков участников, так как он расширяется, когда человек замечает свою ошибку.

Признать ошибку может не каждый. Особенно тяжело это дается пожилым людям. Об этом сообщается в журнале Neurobiology of Aging.

Американские нейробиологи решили выяснить, какие изменения вегетативной нервной системы ведут к ухудшению этого навыка у людей перешагнувших рубеж 60-ти лет. Для этого они провели эксперимент: набрали две группы участников. Одну до 22 лет, вторую старше 60-ти. Ученые попросили испытуемых сыграть в игру. В ходе игры нейробиологи следили за размером зрачков участников, так как он расширяется, когда человек замечает свою ошибку.

Молодые участники эксперимента определяли свои ошибки с 75-процентной точностью, а пожилые люди — с 63-процентной точностью. Это значит, что почти в каждом третьем случае испытуемые из старшей группы не понимали, что они неправы. Когда испытуемые из старшей группы определяли ошибку, их зрачки были менее расширены, чем у младшей группы.

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