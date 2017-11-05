В Забайкалье с больницы взыскали более 1 млн рублей за смерть женщины, которую лечили БАДами

В Забайкальском крае Дульдургинский районный суд взыскал с больницы 1,13 млн рублей за гибель пациентки, которая умерла после лечения БАДами от не распознанного вовремя бронхита. Об этом сообщила Анастасия Коптеева, представляющая интересы мужа погибшей Аюши Мункуева в партнерстве с правозащитной организацией «Зона права».

32-летнюю Людмилу Мункуеву в течение недели лечили от бронхита биологически активными добавками (БАД), так как врач-терапевт вовремя не предположила у нее развитие пневмонии. Анализы крови Мункуевой указывали на гнойный септический процесс в организме. Несмотря на это, врач не стал госпитализировать женщину.

Женщину доставили в больницу в критическом состоянии 15 января 2015 года, после чего врачи в течение трех часов бездействовали. Для спасения жизни требовалось срочно откачать жидкость из легких. Однако терапевт, анестезиолог и заведующий отделением отказались делать это, заявив, что подобные процедуры должен делать хирург.

Также Мункуеву не стали подключать к аппарату искусственной вентиляции. Когда хирург приехал в больницу, сердце пациентки уже остановилось. Кроме того, в процессе непрямого массажа сердца ей сломали грудину.

Врачи на Ставрополье три дня отказывались госпитализировать кричавшую от боли пенсионерку

Мужу погибшей присудили миллион 133 тысячи рублей моральной и материальной компенсации. Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», назначена дополнительная судебная экспертиза.