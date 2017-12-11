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Эволюцию насекомых связали со способностью определять запахи

Naked-Science.ru
Фото: Naked-Science.ru

Энтомологи из Иллинойского университета (США) провели генетический анализ шести отрядов насекомых и обнаружили, что гены, способствующие определению запаха, есть даже у тех, кто обитает на земле. Работа опубликована в журнале eLife.

Ольфакторные рецепторы — белки, которые экспрессируются в клеточных мембранах нейронов обонятельных рецепторов. Связываясь с химическим веществом, они меняют форму, открывают ионные каналы и меняют полярность нейрона, таким образом обеспечивая восприимчивость к запаху.

Исследование 2014 года показало, что ольфакторные рецепторы присутствуют не у всех видов наземных насекомых, поэтому ученые сделали вывод, что они выработались у крылатых для помощи в полете. Однако последняя работа опровергла эту гипотезу. Профессор Хью Робертсон (Hugh Robertson) с коллегами изучил геном шести отрядов насекомых: Collembola, Diplura, Archaeognatha, Zygentoma, Odonata, Ephemeroptera, в том числе и бескрылых. Энтомологи обнаружили ген ольфакторных рецепторов даже у тех видов, которые утратили сам белок.

Zygentoma / Pudding4brains

Хью Робертсон поделился выводами после открытия:

«Сейчас очевидно, что ольфакторные рецепторы появились задолго до возникновения крыльев. Их эволюционное появление должно быть обусловлено чем-то еще. Наиболее правдоподобный вариант — это адаптация к жизни на земле».

Недавно мы опубликовали фотогалерею с винтажными фотографиями насекомых, которые попали в журнал National Geographic в начале прошлого века.

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