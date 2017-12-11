Суд арестовал главу минздрава Ульяновской области по делу о мошенничестве

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал министра здравоохранения Ульяновской области Рашида Абдуллова по делу о мошенничестве при госзакупках, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд избрал Абдуллову меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября", — сказала она.

По данным следствия, в 2017 году, не позднее 13 мая, глава АО "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова, ее заместитель Евгений Коган, председатель комитета по социальной политике заксобрания Ульяновской области Игорь Тихонов, министр здравоохранения области Рашид Абдуллов объединились в группу для хищения средств.

По данным следствия, Тихонов и Абдуллов вынудили медицинские учреждения закупать кислород только на условиях, выгодных АО "Ульяновскфармация". Общая сумма закупки составляет не менее 24 миллионов рублей, ущерб — не менее 10 миллионов рублей. Всем фигурантам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ранее суд отправил под домашний арест Кузнецову и заключил под стражу всех остальных.