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Гериатрический центр появится в Подмосковье

Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва

Об этом сообщил глава Минздрава Подмосковья Дмитрий Марков.

Областной гериатрический центр появится в Подмосковье на базе регионального госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорском районе, сообщает портал "Подмосковье сегодня".

Сотрудники центра будут оказывать помощь людям старше 60 лет. Учреждение будет обслуживать пациентов со всего региона.

В настоящее время ведется переподготовка специалистов. Также планируется увеличить количество мест в палатах центра.

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