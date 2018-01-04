Об этом сообщил глава Минздрава Подмосковья Дмитрий Марков.

Областной гериатрический центр появится в Подмосковье на базе регионального госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорском районе, сообщает портал "Подмосковье сегодня".

Сотрудники центра будут оказывать помощь людям старше 60 лет. Учреждение будет обслуживать пациентов со всего региона.

В настоящее время ведется переподготовка специалистов. Также планируется увеличить количество мест в палатах центра.