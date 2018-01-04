Гериатрический центр появится в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил глава Минздрава Подмосковья Дмитрий Марков.
Областной гериатрический центр появится в Подмосковье на базе регионального госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорском районе, сообщает портал "Подмосковье сегодня".
Сотрудники центра будут оказывать помощь людям старше 60 лет. Учреждение будет обслуживать пациентов со всего региона.
В настоящее время ведется переподготовка специалистов. Также планируется увеличить количество мест в палатах центра.
Вас заинтересует
Клетки начинают бороться с инфекцией задолго до активации иммунитета
Названы вызывающие рак привычки
Новая вспышка. Кто разносит вирус бешенства по Орловской области
Новокузнецк примет участие в акции «Узнай свой ВИЧ-статус» 3 августа
Американцев попросили перестать стирать презервативы
Рекомендации ученых для снижения риска заболеть раком
Популярные вопросы
Денис Избенкин
Юрий Непомнящий
Задайте ваш вопрос
Екатерина Генриховна