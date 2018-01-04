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Томские ученые создают керамические импланты для позвоночника

sibnovosti.ru
Фото: sibnovosti.ru

Ученые Томского госуниверситета и ИФПМ СО РАН разрабатывают керамические импланты для лечения при повреждениях позвоночника. Материаловеды решают проблему ограничения естественной подвижности позвонков, создавая многослойную конструкцию на основе керамики, сообщает пресс-служба вуза.

Керамические протезы обладают высокой биомеханической совместимостью с человеческой костью, говорит заведующий лабораторией медицинского материаловедения ТГУ Сергей Кульков. При этом основная проблема при разработке имплантов — обеспечение трехмерной подвижности позвоночника.

«Мы решаем эту задачу за счет строения импланта. Один из его слоев аналогичен хрящевой ткани, благодаря чему за счет специальной конструкции разработанного межпозвонкового диска сохраняется подвижность позвонков, а вместе с тем и свобода действий пациента», — сообщил ученый.

Успех такого протезирования зависит от того, как хорошо имплант соответствует замещающим суставам с анатомической точки зрения. Подбирать протез, говорят исследователи, нужно индивидуально, потому что неправильный дизайн или подбор материалов могут привести к дисфункции позвоночника. Поэтому ученые будут применять компьютерное моделирование, с помощью которого можно лучше понять функционирование позвоночника.

Из-за различных искривлений позвоночника меняется высота между позвонками.

«Алгоритм позволяет автоматически перестроить форму и размер протеза в зависимости от особенностей позвонков разных частей позвоночника конкретного человека», — поясняет аспирантка ТГУ Юлия Крикун.

Компьютерная модель также позволит ученым повысить прочность в зонах позвоночника с высокой нагрузкой, что поможет хирургам при лечении серьезных патологий.

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