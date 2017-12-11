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В Удмуртии выявили и локализовали очаги птичьего гриппа

Говорит Москва
Фото: ИА «Сусанин»

«Пока успели как-то купировать. У нас сейчас пять очагов и восемь постов стоит круглосуточных», – сообщил «Интерфаксу» и.о. начальника Главного управления ветеринарии Удмуртии Николай Котельников.

30 июля в двух районах республики начался массовый падеж птицы. Специалисты выявили вирус гриппа А.

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