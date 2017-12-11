В Удмуртии выявили и локализовали очаги птичьего гриппа
Фото: ИА «Сусанин»
«Пока успели как-то купировать. У нас сейчас пять очагов и восемь постов стоит круглосуточных», – сообщил «Интерфаксу» и.о. начальника Главного управления ветеринарии Удмуртии Николай Котельников.
30 июля в двух районах республики начался массовый падеж птицы. Специалисты выявили вирус гриппа А.
Вас заинтересует
Генетика: самые шокирующие факты
Ученые выявили роль белка в возбуждении клеток головного мозга
Полимерные наносферы помогли повысить антиоксидантные свойства бета-каротина
На Кубани появится современный офис врача общей практики
Почему не следует дуть на рану
Кальяны признали смертельно опасными
Популярные вопросы
Юрий Непомнящий
Елена Григорьева
Задайте ваш вопрос
Екатерина Генриховна
Анжелика Анищенко
Популярные темы
Задайте ваш вопрос