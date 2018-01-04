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«Невидимые»: В парке Горького покажут первый VR-сериал на русском языке

Sostav.ru
Фото: Sostav.ru

Samsung на своей платформе VR Video впервые представил сериал «Невидимые», снятый в формате виртуальной реальности. Погрузиться в мистический мир можно с помощью очков виртуальной реальности Gear VR и сервиса Samsung VR. Без очков посмотреть сериал можно на сайте. А с 3 августа в Samsung Galaxy Studio в парке Горького будут проходить бесплатные киносеансы «Невидимых».

Первый сезон «Невидимых» состоит из шести эпизодов, повествующих о скрытной, но очень влиятельной нью-йоркской семье Эшланд. Действие триллера происходит в США в наши дни. По сюжету главная героиня Татьяна получает от своего деда огромное наследство и видео, в котором он сообщает внучке о том, что к его смерти, скорее всего, причастен собственный брат Гордон. После чего ей приходится ехать в Нью-Йорк, чтобы со всем разобраться. Главная интрига сериала в том, что некоторые члены семьи Эшланд умеют становиться невидимыми.

Над кинолентой работала команда голливудских профессионалов, продюсером выступил Даг Лайман и его студия «30 Ниндзя» (30 Ninjas), которая специализируется на создании интерактивного, мультиплатформенного и VR-контента. Мировая премьера сериала состоялась в 2016 году.

Даг Лайман, продюсер

Тот факт, что зритель в виртуальной реальности может смотреть на одну и ту же сцену с разных сторон, делает создание VR-фильмов сложным и увлекательным одновременно. С одной стороны, используя возможности VR, мы снимаем фильмы и сериалы, в которые можно полностью погрузиться при просмотре, с другой, как режиссеры, отвечаем за то, чтобы при этом рассказывалась связная, интересная история. Когда я снимаю фильм или сериал, моя главная цель — вовлечь аудиторию в происходящее на экране. Именно этого мы стремились добиться при съемке «Невидимых». Например, вы чувствуете, будто на самом деле перенеслись на Гаити, ведь все, на что вы смотрите, говорит об этом. Я очень рад, что теперь российские пользователи сервиса Samsung VR смогут увидеть историю семьи Эшланд на своём родном языке.

Партнерами российского проекта выступили компании Condé Nast Entertainment (CNÉ), Jaunt и Samsung Electronics. В озвучке сериала на русском языке приняли участие известные актеры дубляжа — «голоса» голливудских звезд: Татьяна Шитова (Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэмерон Диаз), Александр Гаврилин (Роберт Паттинсон, Джонатан Риз Майерс, Эштон Кутчер), Наталья Грачева (Дженнифер Лоуренс, Николь Кидман, Джессика Честейн).

Дмитрий Гостев, глава Samsung Mobile в России

Компания Samsung создала одну из самых популярных платформ виртуальной реальности на рынке, для доступа к которой необходим смартфон и очки Gear VR. Мы последовательно развиваем не только саму линейку продуктов Gear VR, но и экосистему контента. Библиотека контента для очков виртуальной реальности насчитывает тысячи единиц: от игр и образовательных программ до увлекательных кинофильмов и симуляторов. Мы рады сегодня представить российским пользователям еще одну возможность погрузиться в удивительный и захватывающий мир виртуальной реальности и первыми посмотреть «Невидимых».

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