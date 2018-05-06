Древнейшие живые организмы планеты: червей пробудили после 40 тысяч лет сна

Удивительное открытие было сделано благодаря группе исследователей из четырёх институтов Москвы и Московской области и Принстонского университета.

Собрав более 300 образцов почвы в условиях вечной мерзлоты на северо-востоке России, учёные смогли "воскресить" двух самок червей-нематод.

Мы получили первые свидетельства способности многоклеточных организмов к долговременному криобиозу в вечной мерзлоте, заявили исследователи. Продолжительность естественной криоконсервации нематод соответствует возрасту отложений — 30 — 40 тысяч лет.

Исследователи из России и США установили, что в двух полученных образцах находятся неплохо сохранившиеся и, судя по всему, жизнеспособные почвенные черви (нематоды). Один из этих образцов был взят из норы суслика в Дуваннийском Яре, около сибирской реки Колыма. Возраст окружающих пород был определён при помощи радиоуглеродного анализа и составляет примерно 32 тысячи лет. Второй образец был частью древней ледяной шапки, которая располагается вблизи реки Алазея (возраст примерно 41700 лет).

После нескольких лет хранения в лаборатории при температуре -20 °C образцы были разморожены в чашке Петри. Исследователи добавили в сосуды питательные вещества для содействия росту нематод. Затем в течение нескольких недель червей содержали при температуре 20 °C. В итоге нематоды начали двигаться, а также поедали бактерии кишечной палочки, которые были добавлены в сосуды в качестве источника пищи.

Позже учёные определили, что ими были "реанимированы" черви двух видов: Plectus parvus и Panagrolaimus detritophagus.

Очевидно, что эта способность червей говорит нам о том, что плейстоценовые нематоды обладают некоторыми адаптивными механизмами, которые могут иметь научное и практическое значение для смежных областей науки, таких как криомедицина, криобиология, астробиология, сообщили учёные.

В настоящее время две самки червей являются старейшими живыми существами на планете. Ранее исследователи установили, что такой же тип криобиоза работает в случае одноклеточных организмов, таких как бактерии, амёбы и позволяет "пробудить" семена некоторых растений. Но впервые учёные доказали, что многоклеточные организмы также могут "возродиться" после пребывания в вечной мерзлоте на протяжении многих тысяч лет.

Результаты исследования были представлены в журнале Doklady Biological Sciences.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, как удивительные способности к выживанию были обнаружены у тихоходок, выдворенных за пределы Международной космической станции. Кроме того, учёным удалось передать "гены выживания" тихоходок клеткам человека.