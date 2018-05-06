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Кандидат Собянин начал серию встреч с экспертами по формированию своей программы

Российская Газета
Фото: Российская Газета

В предвыборном штабе на Покровке, 47 кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился с экспертами и обсудил с ними вопрос, в каких изменениях нуждается столичное здравоохранение. Как отметил глава штаба Константин Ремчуков, это лишь начало целой серии аналогичных встреч, цель которых - сформировать программу для мэра на последующие пять лет его работы во главе города. Сам кандидат неоднократно подчеркивал, что эта программа будет основана на наказах и пожеланиях москвичей, сбор которых уже второй месяц ведут волонтеры его штаба.

- Для москвичей, пожалуй, это самое важное - их здоровье, здоровье их родных и близких, их детей, - сказал, открывая встречу, Собянин. - Несмотря на то, что за последние годы мы достаточно продвинулись в здравоохранении и даже вышли по целому ряду показателей на европейский уровень, нерешенных вопросов там более чем достаточно. Вот об этом давайте и поговорим, чтобы московское здравоохранение в ближайшие годы сделало еще один качественный шаг вперед.

Эксперты обсудили проблемы совершенствования амбулаторного звена, повышения эффективности диспансеризации, раннего выявления рака, профилактики инфарктов и инсультов. Они подчеркивали, что очень важно взаимодействие всех служб здравоохранения в течение всей жизни человека.

Напомним, сформировать свою предвыборную программу Собянин пообещал до августа. Он подчеркнул, что в процессе этой работы будут учтены все наказы, касающиеся транспорта и экологии, развития каждого района и каждого двора. Вопросы же, которые не требуют длительного времени и больших средств, по его словам, будут решаться оперативно. И это уже делается во многом благодаря акции "Добрые дела", в которую включились все 10 тысяч волонтеров предвыборного штаба Собянина.

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