Как лунное затмение повлияет на наше здоровье

Специалисты сообщают, что 27 июля 2018 года произойдет самое длинное в этом веке лунное затмение. Редкое природное явление может негативно повлиять на здоровье.

Астрологи рекомендуют в этот день следить за своими эмоциями, не жаловаться на жизнь, избегать конфликтов и не принимать важные решения. В мистический день затмения людей поджидают плохое самочувствие, бессонница, слабость, апатия, перепады артериального давления. Так ли это? Вопрос проясняют эксперты «Вечерней Москвы».

Кардиолог Людмила Троянова:

— Все процессы, которые происходят в природе, в какой-то мере влияют на людей. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в этот день нужно поберечься, не нагружать себя физически, не нервничать. Лучше неспешно прогуляться по парковой зоне, подышать свежим воздухом. Можно почитать хорошую книгу, послушать любимую музыку.

У людей, склонных к повышенному давлению, может случиться гипертонический криз (гипертонический криз — неотложное тяжелое состояние, вызванное чрезмерным повышением артериального давления, проявляющееся клинически и предусматривающее немедленное снижение уровня артериального давления для предотвращения или ограничения поражения органов-мишеней. — Прим. «Вечерняя Москва»), у людей с вегетососудистой дистонией может случиться нарушение ритма и повышенное сердцебиение. Здоровые люди могут испытать слабость, усталость. Поэтому им нужно хорошо выспаться и прислушиваться к своему организму, при возможности отдохнуть у речки, в тени деревьев. А вот нахождение на солнце нежелательно. Не стоит употреблять тяжелую пищу, например, мясо. А вот овощи и фрукты будут очень кстати.

Психотерапевт Александр Федорович:

— На самом деле лунное затмение никак не отражается на самочувствии людей. Идеи, что лунное затмение влияет на людей неуравновешенных, ничем не подтвердились. Все приметы влияют исключительно на осведомленных. Знающие о затмении люди активно отслеживают этот вопрос, ожидают неприятностей. Недавно у нас была пятница, 13, и все ожидали эмоциональных всплесков. Но ничего не произошло, что нормально. Люди устали от ожидания конца света, после 2000 года им пугают каждые четыре года. Теперь лунное затмение. Все эти явления не работают, если человек о них не знает или знает, но не верит.

Если же человек настроен и переживает страхи и тревоги, стоит принять успокаивающие препараты, можно растительного происхождения, которые стабилизирует нервную систему. Их на сегодняшний день достаточно.

Если человек настроен и при этом страдает психосоматической патологией, это приводит к обострениям физического состояния. Например, может случиться приступ бронхиальной астмы или обострение язвы желудка. Таким пациентам необходимо принять профильные лекарства.

Если негативные эмоции от предстоящего природного явления испытывает абсолютно здоровый человек, я бы порекомендовал, кроме приема психотропных препаратов, обратиться к психотерапевту. Специалист поможет ему справиться с проблемами.