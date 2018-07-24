Замминистра здравоохранения проинспектировал медучреждения Тюменской области

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой в составе делегации провел инспекцию медицинских учреждений в Тюменской области, пишет Nashgorod.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

В ходе визита делегация осмотрела медучреждения региона и оценила работу современных электронных сервисов в поликлиниках. В частности, они посетили Городскую поликлинику №5 в Тюмени, Тюменский радиологический центр и ОКБ №1.

В сообщении отмечается, что Тюменский радиологический центр проводит ежегодно по 12 тыс. приемов, около 9 тыс. процедур ОФЭКТ-диагностики, а также обеспечивает 700 пациентов радионуклидной терапией.