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Замминистра здравоохранения проинспектировал медучреждения Тюменской области
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Замминистра здравоохранения проинспектировал медучреждения Тюменской области 

Rambler News Service + ещё 1 24 июля 2018
Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой в составе делегации провел инспекцию медицинских учреждений в Тюменской области, пишет Nashgorod.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
В ходе визита делегация осмотрела медучреждения региона и оценила работу современных электронных сервисов в поликлиниках. В частности, они посетили Городскую поликлинику №5 в Тюмени, Тюменский радиологический центр и ОКБ №1.
В сообщении отмечается, что Тюменский радиологический центр проводит ежегодно по 12 тыс. приемов, около 9 тыс. процедур ОФЭКТ-диагностики, а также обеспечивает 700 пациентов радионуклидной терапией.
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