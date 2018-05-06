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В Ростовской области из-за птичьего гриппа уничтожили более 600 тыс. кур

Rambler News Service
Фото: РИА "ФедералПресс"

616 тыс. кур пришлось уничтожить в Ростовской области из-за вспышки птичьего гриппа, пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

«Вся птица выращивалась на Белокалитвинской птицефабрике», — следует из сообщения.

Помимо птицы, были уничтожены остатки кормов, мясопродукты и яйца, которые хранились на территории очага распространения заболевания.

В регионе также должны будут ликвидировать все поголовье пятого участка выращивания «Евродона», где был обнаружен птичий грипп.

Ранее в Ростовской области ввели карантин по птичьему гриппу на обоих производственных объектах — ООО «Евродон» и АО «Птицефабрика Белокалитвинская».

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