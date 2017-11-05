ГД приняла поправки в закон "Об особо охраняемых природных территориях"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, предлагающий ряд поправок в закон "Об особо охраняемых природных территориях", которые предусматривают запрет перевода особо охраняемых территорий в лесной фонд с целью дальнейшего строительства.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал РИА Новости, что законопроект был разработан еще три года назад, но завис из-за отсутствия поправок от правительства. При этом парламентарии подготовили поправки ко второму чтению законопроекта, ужесточающие целый ряд норм. Во втором чтении проект был принят Госдумой во вторник.

Законом устанавливается четкий и однозначный запрет на отчуждение в частную собственность земельных участков, расположенных в заповедниках и национальных парках. Также устанавливается, что природные ресурсы в границах таких территорий находятся в федеральной собственности.

Кроме того, закон вводит запрет на размещение на территориях национальных парков скотомогильников, создание объектов размещения отходов производства и свалок. Также норма устанавливает запрет на строительство спортивных сооружений в национальных парках.

Нововведение расширяет полномочия государственных инспекторов по охране природоохранных территорий: при исполнении своих служебных обязанностей инспекторы смогут задерживать нарушителей.

Кроме того, создаются условия для более благоприятного проживания коренных малочисленных народов на территориях национальных парков.

Помимо этого, закон поручает Минприроды ежегодно проводить мероприятия, направленные на сохранение природных комплексов и объектов. Также исключается норма, обязывающая проведение государственной экологической экспертизы при создании самих охраняемых природных территорий.