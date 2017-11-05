 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

ГД приняла поправки в закон "Об особо охраняемых природных территориях"

РИА Новости
Фото: РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, предлагающий ряд поправок в закон "Об особо охраняемых природных территориях", которые предусматривают запрет перевода особо охраняемых территорий в лесной фонд с целью дальнейшего строительства.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал РИА Новости, что законопроект был разработан еще три года назад, но завис из-за отсутствия поправок от правительства. При этом парламентарии подготовили поправки ко второму чтению законопроекта, ужесточающие целый ряд норм. Во втором чтении проект был принят Госдумой во вторник.

Законом устанавливается четкий и однозначный запрет на отчуждение в частную собственность земельных участков, расположенных в заповедниках и национальных парках. Также устанавливается, что природные ресурсы в границах таких территорий находятся в федеральной собственности.

Кроме того, закон вводит запрет на размещение на территориях национальных парков скотомогильников, создание объектов размещения отходов производства и свалок. Также норма устанавливает запрет на строительство спортивных сооружений в национальных парках.

Нововведение расширяет полномочия государственных инспекторов по охране природоохранных территорий: при исполнении своих служебных обязанностей инспекторы смогут задерживать нарушителей.

Кроме того, создаются условия для более благоприятного проживания коренных малочисленных народов на территориях национальных парков.

Помимо этого, закон поручает Минприроды ежегодно проводить мероприятия, направленные на сохранение природных комплексов и объектов. Также исключается норма, обязывающая проведение государственной экологической экспертизы при создании самих охраняемых природных территорий.

Вас заинтересует
Финансирование лечения орфанных заболеваний из центра даст экономию до 30%
В рязанской БСМП прооперировали пациента с редким заболеванием
Как защитить себя от гепатита, расскажут завтра в ДКЦ №1
Назван способ предотвратить потерю зрения
В Ростовской области из-за птичьего гриппа уничтожили более 600 тыс. кур
Более 2,5 тыс. воронежцев пострадали от укусов клещей в 2018 году
Популярные вопросы
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
28
Вред от лекарств
Читать дальше
Юрий Непомнящий
Почему не лечится болезнь Паркинсона?
4
Отзывы
Читать дальше
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
55
Болезни
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Екатерина Генриховна
Вы ьыли заблокированы навсегда!Решение модератора.Пипец(((а не сайт
41
Отзывы
Читать дальше
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
15
Болезни
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Вред от лекарств
124 вопроса
216 ответов
Отзывы
235 вопросов
399 ответов
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Лекарства
257 вопросов
321 ответ
Болезни
199 вопросов
419 ответов
Польза от лекарств
105 вопросов
182 ответа
Беременность
100 вопросов
136 ответов
Дети
96 вопросов
148 ответов
Лекарства
257 вопросов
321 ответ
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров