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Приемные отделения больниц превратятся в отделения скорой помощи

ИА Север-Пресс
Фото: ИА Север-Пресс

Противошоковые палаты анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии могут появиться в приемных отделениях, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме. С такой инициативой выступил Минздрав РФ, подготовив изменения в порядок оказания медпомощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология».

Также на базе краевой, республиканской, областной или окружной больницы, оказывающей круглосуточную стационарную помощь, либо в структуре регионального сосудистого центра может появиться консультативный Центр анестезиологии-реаниматологии. Туда будет стекаться информация обо всех угрожающих жизни состояниях. К ним относятся шок III-IV степени, кома II-III степени, обильная кровопотеря, острая сердечная или сосудистая недостаточность, острый панкреонекроз, дыхательная недостаточность тяжелой степени, сепсис или перитонит, эмболия, отравление химическими или биологическими веществами, различные виды асфиксии, удар электротоком, обезвоживание, истощение и многие другие состояния.

Главная задача такого центра, который будет работать круглосуточно, - экстренная очная или заочная консультация коллегам-реаниматологам и другим врачам, которые столкнутся с угрожающими жизни пациентов состояниями. Последняя может быть предоставлена как по телефону, так и с помощью видеоконференций. В центре будут свои бригады скорой помощи в составе врача-анестезиолога-реаниматолога и медицинской сестры-анестезиста. Они смогут выезжать в те стационары, где находятся тяжелые больные, и либо на месте оказывать всю нужную помощь, либо перевозить уже на реанимобилях в специализированные учреждения.

По мнению директора Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Ларисы Попович, эти инициативы вряд ли найдут понимание в регионах. По её мнению, местные бюджеты могут не потянуть такое затратное дело. Но при этом она соглашается, что сегодня приемные отделения не справляются с тем разнообразием состояний, в которых туда поступают пациенты.

«Наши приемные отделения должны превратиться в отделения скорой помощи. Думаю, этого вполне будет достаточно», - сказал академик Российской академии наук, доктор медицинских наук Сергей Багненко, отметив, что отдельные противошоковые палаты - это все-таки излишняя мера.

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