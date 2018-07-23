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Кремль готовит заседание президиума Госсовета о проблемах лекарственного обеспечения
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Кремль готовит заседание президиума Госсовета о проблемах лекарственного обеспечения 

ТАСС + ещё 2 23 июля 2018
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Одно из следующих заседаний президиума Госсовета РФ будет посвящено повышению эффективности системы лекарственного обеспечения в России. Как сообщает официальный сайт Кремля, помощник главы государства, секретарь Госсовета Игорь Левитин провел первое заседание рабочей группы по подготовке этого мероприятия.
Рабочую группу по этому вопросу, которая включает в себя более 60 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций, возглавил временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. «Руководитель группы проинформировал участников заседания о целях и задачах, стоящих перед рабочей группой в ходе подготовки доклада к заседанию президиума Госсовета», — говорится в сообщении. Концепцию структуры доклада рабочей группы доложила заместитель руководителя рабочей группы, замминистра здравоохранения Наталья Хорова.
На заседании обсуждались вопросы, связанные с региональными закупками лекарственных препаратов, внедрением информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд, автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов с использованием маркировки и идентификации упаковок лекарств, созданной во исполнение поручения президента. Также обсуждались вопросы передачи на федеральный уровень полномочий по лекарственному обеспечению лиц, страдающих орфанными заболеваниями, которые включены в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.
"Участники заседания отметили, что внедрение информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов позволит предотвратить коррупционные нарушения, связанные с использованием специально подготовленных под конкретных поставщиков контрактов, а также закупать лекарственные препараты по минимально возможным ценам, — говорится в сообщении. — Отмечено, что система маркировки лекарственных препаратов должна защитить населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов".
Представители рабочей группы внесли предложения в концепцию доклада, проект которого будет обсуждаться на втором заседании рабочей группы по подготовке заседания президиума Госсовета. Сами заседания Госсовета и его президиума обычно проводит президент РФ.
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