В центре внимания научной общественности — открытие британских ученых. Они научились редактировать гены и влиять на внешность будущих детей. Пока это запрещено законом, но комиссия по биоэтике намерена предложить ноу-хау всему миру. О детях «на заказ» — Екатерина Иванова.

Два брата, но такие разные. Миша не может усидеть на месте, маленький Андрей само спокойствие. Анна и Роман Борздых стали родителями благодаря процедуре ЭКО. Говорят, даже мыслей не было создать идеальных малышей или как-то там их программировать. Главное, чтобы были здоровы.

— По поводу цвета глаз и всего остального, я считаю, что это такое же модное поветрие, как модные собачки, модные машины. Люди пытаются самоутвердиться, — говорит Анна Борздых.

В Великобритании спрос на так называемых «дизайнерских» детей высок как никогда. От желающих получить сына или дочку на заказ нет отбоя. Ученые заверяют — грядет генетическая революция. Цвет глаз, волос, рост, склонность к точным или гуманитарным наукам, музыкальный слух — любой каприз за ваши деньги. Комиссия по биоэтике уже готова дать добро. Правда, с одним но — редактировать гены будут только по медицинским показаниям. По крайней мере, официально.

— Люди опасаются, если мы достигнем того уровня, когда будет возможно вносить такие изменения, как изменение человеческого интеллекта или поведения, тогда всплывут недостатки некоторых членов общества, увеличится неравенство в обществе. Уверяю, этого не случится, — считает Джеки Лич, исполнительный директор исследовательского центра института Ньюкасла.

Правительство Великобритании уже разрешило ученым изменять ДНК человеческих эмбрионов в исследовательских целях. Спустя две недели весь модифицированный материал должен быть уничтожен. На всякий случай.

Ученые провели немало опытов над животными. Молекулярные ножницы, вроде как, даже работают. Вот только человек — это совсем другое дело. Попытка отредактировать ДНК может обернуться настоящей трагедией. Вместо идеального малыша на свет появится страшный мутант.

Противники революционной технологии уже окрестили смелый проект оружием массового поражения. Слишком мало исследований. Рано экспериментировать над младенцами.

— Либо редактируют не все клетки, которые хочется отредактировать, либо они редактируют геном не только там, где это нужно, но еще и в других местах, — говорит генеральный директор Медико-генетического центра Валерий Ильинский.

В России даже пол ребенка выбрать можно только по медицинским показаниям, не говоря уже об остальных параметрах. Попытки создания совершенного человека предпринимались не раз. Гитлер грезил идеей о высшей расе. Секретные лаборатории. Замученные подопытные и полное фиаско. Ученые-садисты оказались слишком далеки от настоящей науки.

— Попытки вывести какого-то идеального человека, мало того, что они вряд ли принесут пользу этому человеку, но они резко обедняют генофонд человека. Это невозможно. Почему идеология фашизма всегда так осуждается, — отметил главный специалист Санкт-Петербурга по медицинской генетике Владислав Баранов.

Комиссия по биоэтике в Великобритании сдаваться не намерена. Министрам и всем заинтересованным лицам разошлют доклад о жизненной необходимости внедрения новых технологий. Для закрепления материала ученые еще и пресс-конференцию проведут.