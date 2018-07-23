«Ингосстрах» запустил онлайн-продажи полисов ДМС для физических лиц

«Ингосстрах» запустил программу добровольного медицинского страхования (ДМС) для физических лиц, доступную для оформления на сайте. «Для получения полиса не потребуется посещать офис или отправлять документы в компанию, заключить договор теперь можно онлайн. Продукт рассчитан на широкую аудиторию и представлен для всех регионов России», — говорится в релизе страховщика.

В компании подчеркивают, что она запустила онлайн-продажи классических полисов ДМС для физлиц первой на рынке.

Продуктовый виджет

Страховой полис может быть оформлен сроком на один год и включает базовую опцию «поликлиника». Клиент самостоятельно может расширить покрытие за счет включения услуг скорой помощи и стационара при экстренной госпитализации, стоматологического обслуживания, а также аптечного обеспечения. Максимальный лимит по договору установлен в размере 3 млн рублей, что, по оценкам компании, покроет более 95% запросов клиентов в данном сегменте.

Для оформления полиса необходимо ввести данные о возрасте и поле застрахованного, а также указать город, где будет оказано лечение. Сайт предложит все доступные варианты страхования и отобразит расчетную стоимость по каждому из них. Останется заполнить информацию о застрахованных, а для ряда регионов — ответить на простой медицинский опросник о наличии или отсутствии истории болезни. После оплаты полис будет направлен на e-mail клиента, размещен в его «Личном кабинете» и мобильном приложении, а также отправлен в медицинские учреждения.

«В страховой полис ДМС по умолчанию входят такие важные сервисы, как круглосуточные онлайн-консультации врачей (телемедицина), вызов врача на дом, линия психологической помощи, массаж и физиотерапия, а также лабораторные и инструментальные исследования любой сложности (по назначению врача)», — отмечается в релизе.

В рамках программы ДМС «Ингосстрах» сотрудничает более чем с 2,8 тыс. медицинских центров по всей стране. Клиенты смогут ознакомиться с полным списком учреждений, доступных в их городах проживания, на сайте во время оформления полиса. Порядок получения медицинских услуг зависит от конкретной программы страхования. К примеру, по программам поликлинического и стоматологического обслуживания застрахованный самостоятельно обращается в лечебное учреждение из списка доступных, а в случае экстренной госпитализации обследование и лечение будут организованы через медицинский контакт-центр в наиболее подходящем стационаре.