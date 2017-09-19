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Ученые выявили причину развития неизлечимого рака

ТК «Звезда»
Фото: ТК «Звезда»

Открытые учеными белки делают злокачественные опухоли невосприимчивыми к лекарствам.

Международная группа ученых выявила новый белковый комплекс Shieldin, который позволяет без вмешательства человека восстановить поврежденную клетку ДНК. Открытие было сделано благодаря анализу раковых клеток молочной железы. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».

Но клетки мутируют, и рак становятся неуязвимыми к химиотерапии на основе используемых в лечении этого заболевания PARP-ингибиторов.

Применяя систему CRISPR, исследователи хотели найти мутации, которые делают рак невосприимчивым к лекарствам. Ученые пришли к выводу, что если мутации в разных генах начинают кодировать распознанные белки SHLD1, SHLD2 и SHLD3, то PARP-ингибиторы в таком случае перестают действовать, и здоровые клетки начинают пытаться восстановить ДНК другим путем, но таким образом лишь мешают эффекту химиотерапии.

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