МИЭТ на пороге грандиозного биомедицинского открытия

На странице вуза ВКонтакте появилась новость о том, что в Институте биомедицинских систем НИУ МИЭТ ведется разработка нанокомпозитного имплантата связок коленного сустава с уникальным биоразлагаемым покрытием. Согласно сообщению вуза, ученые МИЭТ первые в мире добились биорезорбируемого эффекта от искусственного сустава: в первое время после операции оно способствует прониканию в себя живых тканей и прорастанию клеток, а впоследствии – саморазлагается и само выводится из организма. Такого эффекта на связках суставов еще никому в мире добиться не удавалось.

Вдобавок ко всему, покрытие искусственного сустава от МИЭТ смягчает механическое воздействие имплантата на кость и предотвращает ее деформацию. Учеными БМС уже были проведены эксперименты на животных, которые показали полное соответствие ожидаемому результату.

«В будущем изобретатели планируют использовать полученный материал покрытия в качестве «чернил» для 3D-печати имплантационных материалов различных форм», – дополняют в НИУ «МИЭТ».