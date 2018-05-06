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Ученые рассказали о вреде соцсетей для психики подростков

ТВ Центр
Фото: ТВ Центр

Злоупотребление соцсетями вызывает у подростков синдром дефицита внимания и гиперактивности. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии, пишет "Русская планета".

Исследователи наблюдали за 2500 школьниками. В ходе беседы с ними они диагностировали наличие и тяжесть проявляющихся опасных симптомов. В течение двух лет подростки систематически проходили собеседования.

В итоге оказалось, что среди тех, кто сообщал о частом использовании соцсетей, симптомы дефицита внимания проявлялись в 16% случаев.

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