Ученые рассказали о вреде соцсетей для психики подростков
Фото: ТВ Центр
Злоупотребление соцсетями вызывает у подростков синдром дефицита внимания и гиперактивности. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии, пишет "Русская планета".
Исследователи наблюдали за 2500 школьниками. В ходе беседы с ними они диагностировали наличие и тяжесть проявляющихся опасных симптомов. В течение двух лет подростки систематически проходили собеседования.
В итоге оказалось, что среди тех, кто сообщал о частом использовании соцсетей, симптомы дефицита внимания проявлялись в 16% случаев.
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