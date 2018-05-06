Детские воспоминания людей в 40 процентах случаев оказались ненастоящими

Для исследования ученые опросили более 6 тысяч человек.

В 40 процентах случаев воспоминания взрослых об их детстве до трех лет являются фальшивыми. Об этом сообщили британские авторы исследовательской работы, опубликованной в журнале Psychological Science.

Специалисты заявляют, что способность формировать воспоминания появляется позднее трех лет. Для этого исследования ученые опросили 6,641 человека. В 40 процентах случаев люди датировали свое первое воспоминание двухлетним возрастом. Еще 893 человека сообщили, что у них отложились в голове некоторые события, которые случились с ними до окончания первого года жизни.

Авторы работы не поверили испытуемым и выдвинули гипотезы, объясняющие наличие воспоминаний у респондентов. Как полагают ученые, участники опроса могли ошибиться с возрастом. То есть ситуация, которую они описывали, произошла позднее трех лет. В других случаях, к примеру, люди просто воспринимают рассказы об их детстве, переданные родителями, за свои воспоминания.

– Действительно, дети в таком возрасте могут воспринимать информацию иначе. В целом взрослые люди рассказывают, что помнят только какие-то небольшие фрагменты из своего прошлого, – рассказала детский психолог Ирина Таранова.

Как сообщили британские исследователи, часто случается, что ложные воспоминания у детей появляются благодаря родителям. Отец и мать рассказывают своим сыновьям и дочерям неверные факты из их прошлого, до наступления сознательного возраста. Дети воспринимают эту информацию как правильную.

– Такие случаи вполне реальны. Дети могут считать рассказанные родителями истории абсолютно верными и впоследствии даже забыть, что именно родители передали им эту информацию. Они думают, что сами помнят какой-либо случай из детства, – пояснила Ирина Таранова.

Британские ученые уверены, что период жизни человека, в котором мозг начинает обрабатывать информацию таким способом, чтобы сохранялись воспоминания, начинается в 3–3,5 года.