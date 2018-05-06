Госдума продлила до 24 сентября сбор поправок к проекту о пенсионных изменениях
Фото: Москва24
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов продлил срок предоставления поправок на правительственный законопроект об изменении пенсионной системы с 18 августа до 24 сентября. Об этом заявил в четверг на пленарном заседании нижней палаты ее председатель Вячеслав Володин.
"Вчера комитет [по труду, социальной политике и делам ветеранов] принял решение о продлении срока обсуждения и представления поправок с 18 августа до 24 сентября", - сказал он.
Вас заинтересует
Генетическую модификацию детей признали морально приемлемой
"Правило раннего ужина" защитит от двух видов рака
Как собственный дом вас убивает
Первую трансплантацию печени провели в Боткинской больнице
Детские воспоминания людей в 40 процентах случаев оказались ненастоящими
В Хабаровске умер российский миллиардер
Популярные вопросы
Екатерина Генриховна
Настюшка Филиппова
Ульяна Семьянинова
Задайте ваш вопрос
Популярные темы
Задайте ваш вопрос