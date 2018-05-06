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Госдума продлила до 24 сентября сбор поправок к проекту о пенсионных изменениях

ТАСС
Фото: Москва24

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов продлил срок предоставления поправок на правительственный законопроект об изменении пенсионной системы с 18 августа до 24 сентября. Об этом заявил в четверг на пленарном заседании нижней палаты ее председатель Вячеслав Володин.

"Вчера комитет [по труду, социальной политике и делам ветеранов] принял решение о продлении срока обсуждения и представления поправок с 18 августа до 24 сентября", - сказал он.

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