Госдума продлила до 24 сентября сбор поправок к проекту о пенсионных изменениях

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов продлил срок предоставления поправок на правительственный законопроект об изменении пенсионной системы с 18 августа до 24 сентября. Об этом заявил в четверг на пленарном заседании нижней палаты ее председатель Вячеслав Володин.

"Вчера комитет [по труду, социальной политике и делам ветеранов] принял решение о продлении срока обсуждения и представления поправок с 18 августа до 24 сентября", - сказал он.