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«Русагро» выявила случай заражения АЧС на заводе в Белгородской области

Rambler News Service
Фото: Вести Калининград

Группа компаний «Русагро» зафиксировала случай заражения вирусом африканской чумы свиней (АЧС) на своем предприятии в Белгородской области, говорится в сообщении ведомства. Все животные, находящиеся на площадке, где выявлено заражение, будут уничтожены, отметили в компании.

«Группа компаний "Русагро" сообщает, что 16 июля 2018 г. на одном из шести репродукторов компании в Белгородской области был зафиксирован случай заражения вирусом африканской чумы свиней (АЧС). В ближайшее время все животные, размещенные на этом репродукторе, будут уничтожены, а сама площадка очищена», — говорится в сообщении.

В «Русагро» добавили, что все остальные «площадки компании, включая товарные, работают по плану, но переведены на усиленный режим безопасности».

Компания оценила возможные потери от АЧС в производстве и продаже свинины как «незначительные».

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