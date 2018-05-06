В Архангельске торговали куриным мясом с опасными бактериями

Суд оштрафовал индивидуального предпринимателя Анастасию Субботину за торговлю заражённым куриным мясом.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, ИП Субботина А.С. продавала полуфабрикаты «Филе без кожи» из мяса цыплят-бройлеров (изготовитель – ЗАО «Приосколье»). Из результатов микробиологических исследований выяснилось, что мясо птицы заражено патогенными микроорганизмами.

«Это может привести к развитию патологического состояния организма человека, что влечет или может повлечь причинение вреда здоровью или даже жизни», - сообщают специалисты.

Суд назначил предпринимателю штраф в 30 тысяч рублей. После такого решения Субботина подала апелляцию в Арбитражный суд Поморья, но там согласились с предыдущей инстанцией.

Напомним, несколькими днями ранее выяснилось, что в одном архангельском детском саду воспитанников кормили некачественным сыром.