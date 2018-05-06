 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Ученые доказали пользу кондиционера для мозга человека

Москва24
Фото: Москва24

Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что кондиционеры очень полезны для людей, ведь в жаркую погоду в помещениях без кондиционера человеческий мозг перестает нормально функционировать.

Чтобы это доказать, специалисты провели ряд исследований в общежитиях для студентов в Бостоне, пишут "Аргументы недели". В некоторых комнатах кондиционеры работали, а в других их не было. Проживавших там студентов попросили выполнить ряд простых заданий на проверку логики и памяти.

В ходе экспериментов установили, что студенты, которые жили в комнатах без кондиционера, показали результат на 13% хуже, чем те, кого не беспокоила духота. Таким образом исследователи подтвердили идею о том, что мозг человека лучше всего работает при оптимальной температуре. Для жилого помещения такой является температура, равная +20−22 градусам при допустимых колебаниях от +18 до +24 градусов, уточнили специалисты.

Вас заинтересует
Головастым муравьям-солдатам отказали в уме
Исследование: прерывистое голодание полезно для людей с РС
Почему маммографию делают только женщинам старше 40-ка лет
Медики рассказали, что солнечное затмение влияет на хронические болезни
Болельщики сборных Франции и Хорватии проведут матч на Красной площади перед финалом ЧМ
Уральские врачи впервые в России провели внутриутробную операцию на головном мозге
Популярные вопросы
Екатерина Генриховна
Вы ьыли заблокированы навсегда!Решение модератора.Пипец(((а не сайт
32
Отзывы
Читать дальше
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
55
Болезни
Читать дальше
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
27
Вред от лекарств
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
15
Болезни
Читать дальше
Петр Петрович
Посоветуйте таблетки для сна
13
Сон
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Отзывы
235 вопросов
381 ответ
Лекарства
257 вопросов
321 ответ
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Болезни
199 вопросов
419 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
213 ответов
Польза от лекарств
105 вопросов
179 ответов
Беременность
100 вопросов
130 ответов
Дети
96 вопросов
147 ответов
Болезни
199 вопросов
419 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров