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Губернатор Подмосковья оценил работу сосудистых центров

Lenta.ru
Фото: Lenta.ru

Новые сосудистые центры в Подмосковье позволили снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

В четверг, 12 июля, глава региона посетил Красногорскую городскую больницу № 1, на базе которой работает региональный сосудистый центр.

«В рамках указа президента мы уже пять лет открываем сосудистые центры, это блоки с высокотехнологичным оборудованием, где делают операции на сердце. Мы перевыполняем, можно сказать, показатели», — сказал Воробьев.

Он отметил, что всего было открыто 22 центра, каждый их которых стоит порядка 500 миллионов рублей. Губернатор подчеркнул, что сейчас первостепенной задачей остается привлечение в центры лучших врачей.

В свою очередь министр здравоохранения области Дмитрий Марков отметил, что сосудистый центр в Красногорске является самым крупным в регионе, он обслуживает жителей практически всей западной части Подмосковья.

В середине июня Андрей Воробьев заявил, что здравоохранение в Подмосковье важно сосредоточить на кардиологической и онкологической помощи. Он поставил задачу в ближайшем будущем модифицировать кардиологические центры.

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