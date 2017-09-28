СМИ: Уровень заболеваемости коклюшем в России вырос в 2,2 раза в январе-апреле

Уровень заболеваемости коклюшем в России вырос в 2,2 раза в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.

В этом году количество случаев составило 2,41 на 100 тыс. населения (среди детей до 14 лет — 12,9 на 100 тыс.), в прошлом — 1,07 на 100 тыс.

За первые четыре месяца 2018-го Роспотребнадзор зарегистрировал 3,54 случаев заражения коклюшем.

Как заявили в ведомстве, показатели нынешнего года вдвое выше среднемноголетних. Так, с 2008 по 2017 гг. заболеваемость составляла 1,17 случая на 100 тыс. населения.

Наиболее сложная ситуация в этом году отмечена в Санкт-Петербурге (9,25 случая на 100 тыс. населения) и в Москве (6,5 на 100 тыс.).

Много заболевших выявлено в Мурманской и Воронежской областях, Республике Саха, Иркутской и Свердловской областях, Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что в России за семь лет снизилась заболеваемость психическими расстройствами.