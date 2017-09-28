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Названы привычки долгожителей

News.ru
Фото: News.ru

Исследователи назвали основные привычки людей, доживших до глубокой старости. Среди них — социальная адаптированность и тяга к познанию. Кроме того, долгожители предпочитают овощи и фрукты и не грешат тягой к алкоголю.

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный гериатр Министерства здравоохранения, Ольга Ткачёва перечислила привычки, характерные для долгожителей.

Ткачёва утверждает, что лишь на одну пятую часть срок жизни определяется свойствами генов. Примерно на 80% долголетие обусловлено образом жизни.

«Эти люди физически достаточно активны, социально адаптированы уже в продвинутом возрасте. После выхода на пенсию продолжают активно общаться, часто — продолжают работать, занимаются какой-то общественной деятельностью», — цитирует Ткачёву RT.

Долгожители едят много овощей и фруктов и, как правило, не злоупотребляют алкоголем и сигаретами.

Кроме того, для них характерна высокая интеллектуальная активность, рассказала Ткачёва.

«Чем больше человек когнитивно функционирует, тем он больше живет и тем более сохранен, более здоров», — подчеркнула гериатр.

Напомним: когнитивные свойства — ряд параметров, характеризующих познавательную деятельность человека.

Ранее News.ru писал о том, что 122 года — предел человеческой жизни. Именно в таком возрасте умерла француженка Жанна Кальман, самая старая жительница планеты.

Геронтолог, доктор медицинских наук Юрий Конев пояснил тогда, что если один объект доживает до определённого возраста в благоприятных условиях, то и вся популяция теоретически может дожить до этого возраста.

«Но дольше — никак», — резюмировал эксперт.

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