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Ракитич готов набить тату на лбу в случае победы Хорватии в финале ЧМ-2018

Газета.Ru
Фото: Газета.Ru

Полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич заявил, что готов сделать татуировку на лбу в случае победы национальной команды в финале чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.

"Есть ли у меня еще место на теле для татуировки по случаю победы? Я пожертвую своим дорогим лбом. Как вы видите, у меня там еще очень много свободного места, найдем и для татуировки. Но я еще у жены спрошу, она может не разрешить мне этого сделать", - приводит слова Ракитича ТАСС.

В финале чемпионата мира, который пройдет в Москве на стадионе "Лужники", хорваты встретятся со сборной Франции. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан подарил свою футболку Ракитичу.

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