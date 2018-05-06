Ракитич готов набить тату на лбу в случае победы Хорватии в финале ЧМ-2018

Полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич заявил, что готов сделать татуировку на лбу в случае победы национальной команды в финале чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.

"Есть ли у меня еще место на теле для татуировки по случаю победы? Я пожертвую своим дорогим лбом. Как вы видите, у меня там еще очень много свободного места, найдем и для татуировки. Но я еще у жены спрошу, она может не разрешить мне этого сделать", - приводит слова Ракитича ТАСС.

В финале чемпионата мира, который пройдет в Москве на стадионе "Лужники", хорваты встретятся со сборной Франции. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан подарил свою футболку Ракитичу.