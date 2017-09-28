Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего
Фото: Вести.Ru
Учитывая колебания курсов валют за последние годы, некоторые автомобили даже после трехлетней эксплуатации можно попытаться продать если не дороже первоначальной цены, то хотя бы за сопоставимую стоимость. Однако, большинство машин все же теряют в цене – но по-разному.
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