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Как лечить солнечные ожоги

Anews
Фото: Anews

С наступившей порой отпусков люди стремятся уехать к морю и отдохнуть на пляже, подставляя тело палящему солнцу.

Многие уверены, что такой отдых придаст им сил, но на самом деле велика вероятность получить солнечный ожог, который не только испортит поездку, но и создаст массу проблем для здоровья.

Чтобы обезопасить себя от попадания слишком большого количества солнечных лучей, стоит находится в тени с 11:00 до 16:00, когда активность светила наиболее высокая.

Солнечные ванны нужно принимать постепенно, пользуясь защитным кремом, подходящим для типа кожи. В погоне за бронзовым загаром люди часто упускают меры предосторожности, что может грозить тепловым ударом, поражением нервной системы и даже повышением риска возникновения рака кожи.

Стоит пользоваться всеми рекомендациями экспертов, чтобы обезопасить себя от солнечной активности, но если ожог уже произошел, можно использовать домашние средства борьбы с последствиями, которые рекомендуют эксперты, а также обратиться за помощью к врачу.

Йогурт

Натуральные кислоты в комбинации с пробиотиками дарят чувство охлаждения пораженной солнечными лучами коже. Йогурт поможет снять боль от ожога для чего его нужно наносить на нужный участок тела на 15-20 минут. Наравне с йогуртом можно использовать другие кисломолочные продукты, например, нежирные сметану или кефир.

Помидоры

Натуральные кислоты, содержащиеся в помидорах, помогут уменьшить болевые ощущения, возникающие из-за солнечного ожога, а также снять покраснение. Особые витамины томатов помогают отбелить кожу, для чего непосредственно на пораженные участки требуется нанести свежую мякоть.

Картофель

Благодаря своим осветляющим качествам картофель помогает не только лечить ожоги и устранить загар, но и оказывается эффективным в качестве профилактики пигментных пятен. Пораженные солнечными лучами участки кожи нужно протирать ломтиками картофеля или нанести на них перетертый корнеплод на 20 минут.

Сандаловое дерево

Паста из сандалового дерева считается достаточно эффективным природным препаратом, способных помочь при лечении солнечного ожога. Данное сырье обладает охлаждающим действием, осветляет кожу и снимает раздражение. Чтобы усилить воздействие, можно смешать пасту из сандалового дерева с розовой водой, нанести на кожу и смыть после высыхания.

Огурец

Сок огурца отлично отбеливает кожу, дарит охлаждающий эффект и успокаивает места солнечных ожогов. При слабом раздражении можно добавлять в огуречный сок буквально пару капель лимонного сока и розовой воды, чтобы исправить неровный загар.

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