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В зубы смотрят: в Монголии найдены древнейшие свидетельства стоматологического лечения лошадей

Вести.Ru
Фото: Вести.Ru

Три тысячи лет назад у лошади в Монголии была зубная боль, которая, вероятно, делала её (и её владельца) несчастной. Но хозяин не сидел сложа руки: он попытался отпилить причинявшую боль верхушку резца. Согласно недавнему исследованию, такая процедура является одним из самых ранних свидетельств ветеринарной стоматологии в мире.

Уильям Тейлор (William Taylor), археолог из Института изучения истории человека Макса Планка, впервые наткнулся на странный подпиленный зуб, изучая коллекции Национального музея Монголии в Улан-Баторе. Находка его заинтересовала, и он обратился к археологам, которые выросли в монгольской сельской местности и не понаслышке знали о традиционном коневодстве.

Специалисты пришли к выводу, что необычный зуб представляет собой раннюю, хотя и весьма неумелую, форму лечения зубов.

Зуб вырос кривым и, вероятно, причинял животному боль. По всей видимости, древний хозяин лошади не стал вырывать резец: согласно зазубрине на зубе, человек попытался отпилить его верхнюю часть, чтобы восстановить плоскую жевательную поверхность. Впрочем, такую процедуру вряд ли можно назвать удачной: человек отпилил зуб лишь наполовину, а вскоре после этого животное принесли в жертву и похоронили в рамках какого-то ритуала.

К слову, учёные находили и другой отпиленный зуб примерно того же периода. Основываясь на этих находках, они предполагают: даже спустя примерно 2000 лет после того, как лошади были впервые одомашнены, люди всё ещё пытались найти наилучший способ заботы об их зубах. И в ход шли, как правило, каменные инструменты.

Со временем лечение зубов лошадей в Монголии стало гораздо более систематическим, пишут авторы работы. Они изучали 85 останков древних лошадей (их датировка – от 1200 года до нашей эры до 700 года до нашей эры), найденных в Монголии. Анализируя 3000-летние черепа животных, специалисты заметили у них так называемые волчьи зубы – маленькие, заострённые зубы, вырастающие в пространстве между зубами в передней части ротовой полости лошади и в их щеках. Волчьи зубы – это эволюционный "пережиток": лошади больше не используют их для пережёвывания пищи, и у многих животных они даже не развиваются.

Современные ветеринары удаляют подобные зубы. Причина в следующем: когда волчьи зубы вырастают, они занимают часть пространства, где находятся удила. Контакт между зубами и железным оборудованием для верховой езды может причинять боль и повреждать зуб.

В древности же, когда скотоводы только набирались опыта в уходе за животными и лечением зубов лошадей, удила делались из кожи. Благодаря более мягкому материалу удил одомашненные лошади могли сохранять свои волчьи зубы.

Между тем, начиная примерно с 750 года до нашей эры, почти у всех изученных останков лошадей отсутствовали волчьи зубы. У многих черепов специалисты заметили зажившую дыру, откуда был вырван "волчок". Подобные изменения совпадают со временем, когда люди в Монголии стали использовать бронзовые и железные удила, что, в свою очередь, дало всадникам гораздо больший контроль над лошадьми.

"Они адаптируются к новым способам верховой езды и новым способам использования лошадей. Люди достаточно быстро внедряли инновации", — говорит Алан Утрам (Alan Outram), археолог из Эксетерского университета.

Без таких нововведений мировая история могла бы выглядеть совсем иначе. Железные удила позволяли скотоводам использовать лошадей и на войне, и для дальних путешествий, формируя Монголию и её кочевые культуры таким образом, что в конечном счёте это привело к росту конной армии Чингисхана и становлению Монгольской империи. Последняя контролировала большую часть Евразии в 13 веке.

По мнению Робина Бендрея (Robin Bendrey), археолога из Эдинбургского университета, "это отличное исследование". По мере того, как лошади становились всё более важными в человеческом обществе, пастухи-кочевники "вкладывали больше усилий в понимание того, как ухаживать за ними", заключает он.

Результаты исследования представлены в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) раскрыли новые подробности гибели лошадей и хромого мужчины в Помпеях. Также мы сообщали, когда и где появились первые лошади "с лёгкой походкой".

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