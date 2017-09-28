Гусеницы-мутанты «атаковали» Приморье
Фото: АиФ-Владивосток
В Приморском крае местный житель обнаружил необычных существ. Видео со специфичными насекомыми автор ролика загрузил в Instagram.
На кадрах можно увидеть двух больших гусениц, которые начинают защищаться от назойливого оператора, выпуская свои жвалы.
Вас заинтересует
Ученые подтвердили, что вакцина от ВИЧ работает
Обнаружилось, что галстуки наносят колоссальный вред здоровью мужчин
Найдены вызывающие рак таблетки
Уколы: какие являются наиболее болезненными
Каков нормальный уровень хлора в крови?
Носить галстуки вредно для здоровья
Популярные вопросы
Андрей Питушкин
Екатерина Генриховна
Задайте ваш вопрос
Елена Григорьева
Анжелика Анищенко