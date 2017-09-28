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Гусеницы-мутанты «атаковали» Приморье

Рамблер
Фото: АиФ-Владивосток

В Приморском крае местный житель обнаружил необычных существ. Видео со специфичными насекомыми автор ролика загрузил в Instagram.

На кадрах можно увидеть двух больших гусениц, которые начинают защищаться от назойливого оператора, выпуская свои жвалы.

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