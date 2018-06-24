Ученые назвали допустимую дозу алкоголя

Сотрудники Американской ассоциации кардиологов проанализировали данные о здоровье 4710 людей в возрасте от 18 до 45 лет, обратив внимание на то, как часто и в каком количестве они употребляют алкогольные напитки.

Выяснилось, что у мужчин, которые позволяли себе перебрать со спиртным, повышались кровяное давление и уровень холестерина, а у женщин наблюдался повышенный уровень сахара в крови. Отмечается, что при анализе данных учитывались как диета, так и физическая активность участников исследования.

В связи с этим специалисты определили сравнительно безопасную дозу алкоголя. Она составляет в среднем от одной до двух порций алкоголя для мужчин и одну порцию для женщин. При этом одна порция эквивалентна 350 граммам пива, 100 граммам вина или 40 граммам крепких спиртных напитков. При этом ученые подчеркнули, что не пить вовсе все-таки лучше, чем выпивать указанную дозу.

В Минздраве призвали не верить данным о допустимой дозе алкоголя. Главный внештатный специалист-нарколог ведомства Евгений Брюн отметил, что алкоголь — это токсичное вещество и наносит вред организму даже в малых количествах.