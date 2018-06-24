Лучшее за день. 25 июня

Зачем дамам XIX века была нужна кладбищенская ограда на голове, почему мирные дома болельщики на стадионе становятся агрессивными и опасными, как математики придумали загрузить квантовый компьютер и почему в крупнейшем математическом институте могут сократить до пятой части сотрудников, расскажет ночной дайджест с лучшими материалами Indicator.Ru.

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В подведомственных ФАНО институтах РАН нашли нарушения на миллионы рублей.

И еще одна новость про деньги и российскую науку. Крупнейшему математическому институту не хватает финансирования, и он может потерять пятую часть сотрудников. Ректор обратился к министру науки.

Футбольные фанаты в обычной жизни бывают вовсе не агрессивны. Ученые выяснили причину этого парадокса.

Математики впервые придумали задачу, которая под силу только квантовому компьютеру.

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