 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Лучшее за день. 25 июня

Индикатор
Фото: Индикатор

Зачем дамам XIX века была нужна кладбищенская ограда на голове, почему мирные дома болельщики на стадионе становятся агрессивными и опасными, как математики придумали загрузить квантовый компьютер и почему в крупнейшем математическом институте могут сократить до пятой части сотрудников, расскажет ночной дайджест с лучшими материалами Indicator.Ru.

Недавно образованные министерства науки и просвещения решили оптимизировать и избавить чиновников от бухучета.

В подведомственных ФАНО институтах РАН нашли нарушения на миллионы рублей.

И еще одна новость про деньги и российскую науку. Крупнейшему математическому институту не хватает финансирования, и он может потерять пятую часть сотрудников. Ректор обратился к министру науки.

Футбольные фанаты в обычной жизни бывают вовсе не агрессивны. Ученые выяснили причину этого парадокса.

Математики впервые придумали задачу, которая под силу только квантовому компьютеру.

Лучшие научно-популярные лекции недели — от симметрии и Сальвадора Дали до виртуальной реальности и кладбищенских оград на головах в нашем еженедельном дайджесте.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс.Новостей и читайте нас чаще.

Вас заинтересует
Президент Мальты пригласила философов из России на дискуссию во дворец
Роспотребнадзор усилил контроль у границ России из-за птичьего гриппа
Люди с шизофренией составляют более одного из 10 случаев самоубийства
5 неизвестных свойств алоэ вера, которое растет у вас на подоконнике
Тяжело больных осужденных предложили освобождать из тюрьмы
Ученые предскажут развитие болезни Паркинсона
Популярные вопросы
Лариса Фоминых
Нужен совет
4
МотилиумПротефлазидОперацияЛиоливОфлоксинЭритромицинОлфенНазолНокспрейСанорин
Читать дальше
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
26
Вред от лекарств
Читать дальше
Lubka
Вредно ли бегать по асфальту
8
Занятия спортом
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Маринэ Зарубина
Как избавиться от папиллом?
5
Болезни
Читать дальше
Екатерина Иванова
Эффективное лекарство от отравления
4
Польза от лекарств
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Операция
21 вопрос
22 ответа
Нокспрей
10 вопросов
12 ответов
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Эритромицин
15 вопросов
26 ответов
Олфен
9 вопросов
9 ответов
Протефлазид
6 вопросов
9 ответов
Офлоксин
9 вопросов
12 ответов
Лиолив
8 вопросов
9 ответов
Эритромицин
15 вопросов
26 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров