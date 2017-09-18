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У непривитового ребенка обнаружено подозрение на корь

360tv.ru
Фото: 360tv.ru

В Роспотребнадзоре по Ленинградской области зарегистрировано подозрение на корь у 1,5‐годовалого ребенка. Известно, что семья ребенка прибыла из Ингушетии. Сообщение появилось на сайте Роспотребнадзора по Ленобласти. Ведомство начало проверку.

Управление Роспотребнадзора начало проверку в отношении случая подозрения на корь у полуторагодовалого младенца. Как написано на сайте ведомства, на данный момент определены границы очага по месту проживания и пребывания заболевшего ребенка. За всеми, кто имел контакты с ребенком, установлено медицинское наблюдение, начата иммунизация против кори «по эпидемическим показаниям».

В ведомстве уточняют, что корь является острой вирусной инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем. В тяжелых случаях может привести к менингиту и пневмонии.

Основной метод защиты — вакцинация. Иммунизация против кори бесплатная и проводится детям от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослым до 35 лет.

Роспотребнадзор предупредил жителей России о распространении кори в 28 странах на территории Европы. Очаги заболевания также зафиксировали в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, Канаде и США. Чтобы обезопасить себя, законодатели советуют сделать перед поездкой заграницу прививки.

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