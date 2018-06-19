Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Млекопитающие изменили дневной образ жизни на ночной из-за людей 

ТАСС + ещё 1 19 июня 2018
Ученые установили увеличение ночной активности десятков видов млекопитающих на всех континентах Земли, в том случае, если в непосредственной близости от них находятся люди. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Беркли. Результаты исследования опубликованы в журнале Science. Об этом сообщает британское интернет-издание The Independent.
Прежде чем сделать такое заключение команда биологов под руководством Кейтлин Гейнор проанализировала почти 80 научно-исследовательских работ со всего мира. Ученые изучили данные мониторинга активности разных видов млекопитающих в зависимости от времени суток. Животных отслеживали с помощью спутниковых GPS-трекеров и видеокамер с датчиками движения и ночным видением. Исследователи оценивали, какое воздействие на объекты наблюдения оказывали различные типы человеческое деятельности: пешие походы, охота, масштабные сельхозработы, дорожное строительство и другие.
Млекопитающие вынуждено активизируются по ночам, в темноте у них больше шансов скрыться от преследования и избежать гибели. Присутствие людей вызывает у них сильный природный страх, который заставляет их быть все время настороже, оставляя мало времени на поиск пропитания. Животные инстинктивно ищут убежища, стараясь не пересекаться с человеческим обществом без причины. Но человек все чаще вторгается в их естественные места обитания. Своей деятельностью, которая, по мнению специалистов, уже охватывает 75% поверхности суши, люди принуждают диких зверей менять образ жизни.
Ученые опасаются, что невольная смена суточных ритмов нанесет вред здоровью млекопитающих, непривычных к такому образу жизни. Кроме того, ночная активность может негативно отразиться на воспроизводстве потомства животных, поставив под угрозу существование отдельных видов.
"Все они адаптированы осуществлять свою деятельность днем — кормиться, спариваться, устраивать брачные игры — и если они вынуждены делать что-то ночью, у них не получится выполнить это также хорошо", — считает Анна Бенитес-Лопес, эколог из Университета Неймегена имени святого Радбода Утрехтского (Нидерланды).
Специалисты из Калифорнийского университета предупреждают, что постоянное присутствие человека, нелетально воздействующее на диких животных, влияет на их адаптационные способности и эволюционные линии поведения еще сильнее, чем охота. Кроме того, биологи полагают, что отсутствие в светлое время суток ведущих дневной образ жизни животных в привычных местах обитания может иметь последствия для многих экосистем.
Анна Бенитес-Лопес отмечает, что смена модели поведения характерна для млекопитающих всего мира независимо от континента, на котором они живут.
"Мы все больше и больше вторгаемся в их естественную среду обитания, и все меньше и меньше остается пространства, по которому млекопитающие могут перемещаться", — говорит она.
Основным способом смягчить проблему вторжения человека в дикую природу в настоящее время является создание заповедных территорий, охраняемых на государственном уровне. Но на практике подобные территории не всегда справляются со своей задачей. В мае 2018 года журнал Science опубликовал исследование, рассказывающее о том, что треть всех охраняемых национальных парков и заповедников мира сталкиваются с вмешательством интенсивной человеческой деятельности.
Материал предоставлен проектом "+1". Больше новостей о социальной ответственности ищите здесь.
ТАСС: последние новости
Минздрав: за доступ к обезболивающим должно отвечать руководство медучреждений Лекарство от непереносимости глютена может выйти на рынок в 2020 году Глава Приамурья предложил сменить главврача в больнице, где делали перевязку скотчем
Комментарии
Новости , Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа неожиданная причина хронической усталости
Жирное питание угрожает развитием опасной болезни
Названы вызывающие онкологию сладости
Как постель оказывает влияние на наше здоровье1
Существовала ли в СССР карательная психиатрия
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
05:11
Ученые рассказали о «заразности» рака
Новости
05:23
Главные заблуждения о холоде и здоровье
ЗОЖ
04:06
Что мы наследуем от родителей
Наука
02:39
Почему рождаются альбиносы
Наука
10:02
Какого цвета могут быть глаза
Наука
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
04:16
Мутации, возникающие про кровосмешении
Наука
07:16
Действия, которые тело совершает само по себе
ЗОЖ Наука
05:42
Как ядовитые растения доводят до смерти
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение