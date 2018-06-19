Млекопитающие изменили дневной образ жизни на ночной из-за людей

Ученые установили увеличение ночной активности десятков видов млекопитающих на всех континентах Земли, в том случае, если в непосредственной близости от них находятся люди. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Беркли. Результаты исследования опубликованы в журнале Science. Об этом сообщает британское интернет-издание The Independent.

Прежде чем сделать такое заключение команда биологов под руководством Кейтлин Гейнор проанализировала почти 80 научно-исследовательских работ со всего мира. Ученые изучили данные мониторинга активности разных видов млекопитающих в зависимости от времени суток. Животных отслеживали с помощью спутниковых GPS-трекеров и видеокамер с датчиками движения и ночным видением. Исследователи оценивали, какое воздействие на объекты наблюдения оказывали различные типы человеческое деятельности: пешие походы, охота, масштабные сельхозработы, дорожное строительство и другие.

Млекопитающие вынуждено активизируются по ночам, в темноте у них больше шансов скрыться от преследования и избежать гибели. Присутствие людей вызывает у них сильный природный страх, который заставляет их быть все время настороже, оставляя мало времени на поиск пропитания. Животные инстинктивно ищут убежища, стараясь не пересекаться с человеческим обществом без причины. Но человек все чаще вторгается в их естественные места обитания. Своей деятельностью, которая, по мнению специалистов, уже охватывает 75% поверхности суши, люди принуждают диких зверей менять образ жизни.

Ученые опасаются, что невольная смена суточных ритмов нанесет вред здоровью млекопитающих, непривычных к такому образу жизни. Кроме того, ночная активность может негативно отразиться на воспроизводстве потомства животных, поставив под угрозу существование отдельных видов.

"Все они адаптированы осуществлять свою деятельность днем — кормиться, спариваться, устраивать брачные игры — и если они вынуждены делать что-то ночью, у них не получится выполнить это также хорошо", — считает Анна Бенитес-Лопес, эколог из Университета Неймегена имени святого Радбода Утрехтского (Нидерланды).

Специалисты из Калифорнийского университета предупреждают, что постоянное присутствие человека, нелетально воздействующее на диких животных, влияет на их адаптационные способности и эволюционные линии поведения еще сильнее, чем охота. Кроме того, биологи полагают, что отсутствие в светлое время суток ведущих дневной образ жизни животных в привычных местах обитания может иметь последствия для многих экосистем.

Анна Бенитес-Лопес отмечает, что смена модели поведения характерна для млекопитающих всего мира независимо от континента, на котором они живут.

"Мы все больше и больше вторгаемся в их естественную среду обитания, и все меньше и меньше остается пространства, по которому млекопитающие могут перемещаться", — говорит она.

Основным способом смягчить проблему вторжения человека в дикую природу в настоящее время является создание заповедных территорий, охраняемых на государственном уровне. Но на практике подобные территории не всегда справляются со своей задачей. В мае 2018 года журнал Science опубликовал исследование, рассказывающее о том, что треть всех охраняемых национальных парков и заповедников мира сталкиваются с вмешательством интенсивной человеческой деятельности.

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