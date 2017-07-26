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Игровая зависимость включена в список болезней ВОЗ

Ferra.ru
Фото: RT на русском

Всемирная организация здравоохранения включила игровую зависимость в официальный список болезней. Она вошла в 11 издание Международной классификации болезней, представленное сегодня.

В МКБ- 11 включено порядка 55 тысяч болезней, расстройств и травм. Игровое расстройство было включена в раздел умственных заболеваний в дополнение к другим видам зависимостей.

Согласно описанию, игровая зависимость характерна ослабленным контролем над процессом игры, в том числе частотой, продолжительностью, временем начала и окончания игры. Речь идёт о компьютерных, видео- и онлайн-играх. У игрока вырастает приоритет задач в игре перед повседневными интересами и задачами в реальной жизни. Человек продолжает играть, в том числе по нарастающей, невзирая на появление негативных последствий.

Шаблон поведения достаточно серьёзен, чтобы серьёзно повлиять на личную, семейную, социальную, образовательную, рабочую и другие важные области жизни. С точки зрения специалистов ВОЗ, игровую зависимость можно диагностировать, если такой шаблоне поведения наблюдается как минимум в течение года.

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