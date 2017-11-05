9 вопросов о послеродовой депрессии, которые всех волнуют

Если после родов женщина чувствует только грусть и упадок сил, значит ли это, что она не была готова к материнству?

Почти все молодые мамы переживают послеродовую хандру («бэби-блюз»). Это абсолютно нормальное состояние, которое обычно проходит в течение месяца. Если по истечении этого времени настроение не выравнивается, стоит обратиться к специалисту.

Как правильно диагностировать послеродовую депрессию?

Если вы обнаружили у себя по крайней мере три симптома послеродовой депрессии, которые не проходят в течение длительного времени, скорее всего, речь идет именно о ней. Точный диагноз сможет поставить психотерапевт с помощью специальных тестов и опросников.

Может ли послеродовая депрессия возникнуть у мужчины?

Да, молодые отцы тоже подвержены послеродовой депрессии. Если после рождения ребенка муж испытывает беспричинную тоску, постоянную тревогу и нежелание заботиться о малыше, ему стоит всерьез заняться собой и обратиться к специалисту.

Бывает ли такое, что послеродовая депрессия начинается еще во время беременности?

Да, но это состояние называется пренатальной депрессией, ему подвержены от 7 до 20% беременных женщин. Доказано, что пренатальная депрессия увеличивает риск развития послеродовой депрессии.

Может ли послеродовая депрессия начаться через несколько месяцев после рождения малыша?

Да, вероятность развития послеродовой депрессии сохраняется в течение года после родов.

Что делать, если нет возможности обратиться к специалисту?

Для начала нужно устранить все объективные факторы, отрицательно влияющие на самочувствие молодой мамы, будь то немытые полы или назойливые гости. Стоит отложить все бытовые дела и проводить как можно больше времени за отдыхом и общением с малышом. Улучшить состояние поможет легкая гимнастика, прогулки на свежем воздухе, медитации.

Как быть, если родственники не верят в существование послеродовой депрессии?

Необходимо объяснить родным, что это состояние – официально признанная форма депрессивного расстройства, а не каприз молодой роженицы. Стоит показать им медицинские статьи или пригласить на совместный сеанс психотерапии. Родственники должны понять, что без их участия и помощи мама не сможет достичь эмоциональной стабильности.

Если с первым ребенком у мамы не было послеродовой депрессии, значит ли это, что ее не возникнет и со вторым?

Депрессия может возникнуть после любых по счету родов, спрогнозировать это невозможно. По мнению врачей, женщины, ставшие мамами во второй или третий раз, находятся в особой группе риска. Ведь они должны одновременно заботиться о новорожденном и старших детях, что приводит к эмоциональному истощению.

У многих женщин послеродовая депрессия проходит сама собой, нужно ли вообще ее лечить?

Лечить послеродовую депрессию необходимо по двум причинам. Во-первых, с течением времени она может перейти в послеродовый психоз, крайне опасное для женщины состояние. Во-вторых, депрессия существенно понижает качество жизни и мешает маме наслаждаться малышом и своим новым статусом. Первый год жизни – особенное время для ребенка и молодых родителей, и оно должно быть счастливым.