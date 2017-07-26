Эксперт развеял миф о негативном влиянии злодеев Disney на психику ребенка

Ученые из США заявили о негативном влиянии отрицательных персонажей из мультфильмов, в том числе производства Disney, на психику маленьких зрителей. Детский психолог Максим Прохоров опроверг утверждение американских коллег и рассказал «360» об особенностях формирования детского восприятия.

Если психика ребенка плохо развивается, на него может повляить абсолютно все, не только персонажи мультфильмов. От всего не убережешь.

Максим Прохоров

Ранее специалисты из Техасского университета обнаружили, что непривлекательная внешность героев-злодеев из мультфильмов может развить комплекс неполноценности у детей, которые имеют похожие дефекты.

Максим Прохоров заявил, что при нормальном развитии психики на ребенка не сможет повлиять ни один мультфильм. Каким бы страшным ни был анимационный фильм, у маленького зрителя не разовьются комплексы и другие психические проблемы. По мнению психолога, не стоит отказываться от просмотра таких мультфильмов из-за наличия в них уродливых отрицательных персонажей. Если ребенка правильно воспитывали и психика его родителей также находится в нормальном состоянии, маленький зритель может без опасения смотреть самые разные анимационные фильмы.

Тем не менее, психолог посоветовал родителям смотреть мультфильмы вместе с ребенком, чтобы тот смог задать возникающие у него по ходу просмотра вопросы.

Американские ученые определили, что большинство отрицательных и безобразных внешне персонажей мультфильмов имеют различные дефекты на лице. Таким образом, в сознании детей формируется стереотип о внешности злодеев. Ученые выяснили, какими чертами лица, по мнению ученых, чаще всего обладают «плохие» персонажи, и какое влияние они оказывают на психику ребенка.