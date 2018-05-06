Кислый вкус провоцирует людей нас на риск

Кислый вкус может провоцировать человека на риск. К такому выводу пришли британские ученые, проведя серию экспериментов с водой разных вкусов. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific reports.

Некоторые люди больше любят рисковать, другие предпочитают действовать осторожнее. Степень склонности к риску определяется как характером, так и конкретными условиями ситуации. Иногда на поведение могут влиять совсем неожиданные факторы, например, вкусовые ощущения. Ученые из Университета Сасссекса провели серию экспериментов, чтобы определить, как различные вкусы влияют на склонность человека к риску.

В исследовании принятии участие 140 людей из Великобритании и Вьетнама. Сначала они пробовали воду с добавлением одного из пяти вкусов — соленый, кислый, сладкий, горький и умами (вкус, который создает глютамат натрия). Затем участникам предложили сыграть в простую видеоигру: на экране изображается воздушный шарик, который надувается с каждым кликом мышки. За увеличение шарика игроку начисляются очки, а если шарик лопается, то все баллы «сгорают». Заранее угадать, когда шарик окажется «перекаченным», невозможно – игроку приходится действовать наугад, то есть рисковать.

В результате исследования оказалось, что те участники, кто перед тестом попробовал кислую воду, рисковали на 40% больше других. Сладкий вкус и умами наоборот делали людей более острожными. Авторы подчеркивают, что результаты оказались абсолютно одинаковы для Великобритании и Вьетнама, где вкус умами гораздо чаще встречается в еде.

Исследователи не знают, почему те или иные ощущения влияют на поведение, однако считают, что результаты их эксперимента можно использовать в медицинских целях. Например, жвачка с кислым вкусом может помочь людям с тревожным неврозом и склонностью к стрессу легче принимать решения.