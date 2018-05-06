 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

ИИ предсказал победителя чемпионата мира по футболу 2018

Популярная механика
Фото: Популярная механика

Вчера в России был официально открыт чемпионат мира по футболу 2018 года и состоялся первый матч турнира – в котором российская сборная одержала крупную победу над сборной Саудовской Аравии. Чемпионат продлится до 15 июля, и нас ожидает множество замечательных, захватывающих игр.

Очевидно, что точно спрогнозировать, кто победит на турнире, невозможно, однако болельщики и футбольные эксперты, как обычно, высказывают предположения о результатах тех или иных матчей, выделяя главных претендентов на победу в чемпионате. Ученые же решили использовать технологии искусственного интеллекта для предсказания победителя.

В новом исследовании, как сообщает Motherboard, специалисты из Германии и Бельгии использовали машинное обучение, которое учитывало множество факторов: в частности, место той или иной сборной в рейтинге FIFA, численность населения и ВВП страны, представляемой командой, коэффициенты букмекеров, средний возраст игроков, как много игроков в сборной играют в одном клубе и т. д.

Анализируя эти факторы, искусственный интеллект смоделировал турнир 100 000 раз и вычислил вероятность выхождения той или иной команды из группы, а затем прохождения через стадии плей-офф к финалу. В таблице ниже, например, показано, кто, по прогнозу ИИ, вероятнее всего выйдет из группы.

Вероятность победы для каждой сборной, рассчитанная ИИ, показана в следующей таблице. Наиболее вероятным победителем он считает команду Испании – с коэффициентом 17,8 процента. Далее же, по расчетам ИИ, идут сборные Германии и Бразилии: вероятность победы первой – 17,1%, а второй – 12,3%.

Однако, что интересно, наиболее вероятный сценарий развития турнира, согласно выводам ИИ, приведет к победе сборную Германии. Так, как объясняют исследователи, это связано с тем, что Германия, вероятнее всего, одолеет Испанию в четвертьфинале, но в целом у немцев будет гораздо более трудный путь к этой стадии и потому они с более высокой вероятностью, чем испанцы, могут выбыть из турнира.

Согласно прогнозу ИИ, вероятность выхождения России в четвертьфинал турнира равна 2,4 процента, а в финал – 0,4%. Впрочем, разумеется, предсказания, сделанные ИИ, стоит воспринимать скептически – как минимум потому, что точно определить, какие факторы в какой степени влияют на результат, невозможно, как и невозможно учесть все факторы.

Исследование доступно в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.

Вас заинтересует
Рустэм Хамитов: «В ближайшем будущем заработная плата врача будет вполне достойной»
Ученые из США разработали анализ, прогнозирующий преждевременные роды
Умер Василий Любин
Яковлева: программы активного долголетия нужно запускать как можно раньше
Геном решает всё. Можно ли унаследовать характер и поведение?
Минздрав призвал снизить смертность пожилых людей
Популярные вопросы
Екатерина Генриховна
Вы ьыли заблокированы навсегда!Решение модератора.Пипец(((а не сайт
27
Отзывы
Читать дальше
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
55
Болезни
Читать дальше
Маринэ Зарубина
Как избавиться от папиллом?
4
Болезни
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Саша Сывак
Как вылечить алкоголизм?
1
Операция
Читать дальше
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
23
Вред от лекарств
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Болезни
199 вопросов
418 ответов
Отзывы
235 вопросов
374 ответа
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Операция
17 вопросов
18 ответов
Лекарства
257 вопросов
321 ответ
Вред от лекарств
124 вопроса
207 ответов
Польза от лекарств
103 вопроса
175 ответов
Беременность
100 вопросов
130 ответов
Операция
17 вопросов
18 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров