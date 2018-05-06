ИИ предсказал победителя чемпионата мира по футболу 2018

Вчера в России был официально открыт чемпионат мира по футболу 2018 года и состоялся первый матч турнира – в котором российская сборная одержала крупную победу над сборной Саудовской Аравии. Чемпионат продлится до 15 июля, и нас ожидает множество замечательных, захватывающих игр.

Очевидно, что точно спрогнозировать, кто победит на турнире, невозможно, однако болельщики и футбольные эксперты, как обычно, высказывают предположения о результатах тех или иных матчей, выделяя главных претендентов на победу в чемпионате. Ученые же решили использовать технологии искусственного интеллекта для предсказания победителя.

В новом исследовании, как сообщает Motherboard, специалисты из Германии и Бельгии использовали машинное обучение, которое учитывало множество факторов: в частности, место той или иной сборной в рейтинге FIFA, численность населения и ВВП страны, представляемой командой, коэффициенты букмекеров, средний возраст игроков, как много игроков в сборной играют в одном клубе и т. д.

Анализируя эти факторы, искусственный интеллект смоделировал турнир 100 000 раз и вычислил вероятность выхождения той или иной команды из группы, а затем прохождения через стадии плей-офф к финалу. В таблице ниже, например, показано, кто, по прогнозу ИИ, вероятнее всего выйдет из группы.

Вероятность победы для каждой сборной, рассчитанная ИИ, показана в следующей таблице. Наиболее вероятным победителем он считает команду Испании – с коэффициентом 17,8 процента. Далее же, по расчетам ИИ, идут сборные Германии и Бразилии: вероятность победы первой – 17,1%, а второй – 12,3%.

Однако, что интересно, наиболее вероятный сценарий развития турнира, согласно выводам ИИ, приведет к победе сборную Германии. Так, как объясняют исследователи, это связано с тем, что Германия, вероятнее всего, одолеет Испанию в четвертьфинале, но в целом у немцев будет гораздо более трудный путь к этой стадии и потому они с более высокой вероятностью, чем испанцы, могут выбыть из турнира.

Согласно прогнозу ИИ, вероятность выхождения России в четвертьфинал турнира равна 2,4 процента, а в финал – 0,4%. Впрочем, разумеется, предсказания, сделанные ИИ, стоит воспринимать скептически – как минимум потому, что точно определить, какие факторы в какой степени влияют на результат, невозможно, как и невозможно учесть все факторы.

Исследование доступно в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.