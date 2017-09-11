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Квантовые алгоритмы помогут в диагностике рака

Вести Экономика
Фото: Вести Экономика

Университет Кейс Вестерн Резерв (Case Western Reserve University, CWRU) совместно с Microsoft работают над созданием технологии, которая задействует квантовые алгоритмы в диагностике раковых заболеваний. Машинное обучение, облако Microsoft Azure и гарнитура смешанной реальности Microsoft HoloLens помогут вывести диагностику с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) на новый уровень и повысить эффективность поиска злокачественных опухолей.

Ранее ученые университета CWRU разработали метод магнитно-резонансного «цифрового отпечатка» (magnetic resonance fingerprinting), который позволяет значительно увеличить точность и ускорить проведение МРТ. Вместо ряда идентичных снимков (как при традиционном подходе) используются импульсы варьируемой мощности. Данные заносятся в таблицу, что позволяет вывести наиболее точные показатели для каждого вида тканей.

Теперь перед исследователями стоит задача оптимизации параметров импульсов, которые используются в этом подходе. Обработка такого огромного массива данных традиционными вычислительными методами заняла бы слишком много времени. Проблему может решить использование квантовых алгоритмов, так как только они способны обработать такое количество информации.

Исследователи Кейс Вестерн Резерв будут использовать квантовые вычислительные алгоритмы в облаке Microsoft Azure. Предполагается, что это уже должно дать положительные результаты, а с появлением квантовых компьютеров алгоритмы можно будет перенести на них.

Помимо этого, в проекте также используются очки смешанной реальности HoloLens. Гарнитура помогает визуализировать результаты сканирования в виде трехмерной голограммы для врачей.

Ранее Microsoft сообщила, что синтезировала уникальную частицу, фермион Майораны, чьи уникальные физические свойства помогут в создании квантового компьютера. Также корпорация разработала язык программирования Q# для квантовых вычислений.

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