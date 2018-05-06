Искусственный интеллект превзошел врачей в диагностировании рака кожи

В январе прошлого года сообщалось, что искусственный интеллект способен определить рак кожи практически так же эффективно, как и люди-дерматологи. Теперь же, однако, ИИ-технологии продемонстрировали еще бóльшую эффективность, передает Engadget.

Так, в новом исследовании, опубликованном в журнале Annals of Oncology, специалисты поставили эксперимент с участием глубокой сверточной нейронной сети (CNN) и 58 людей-дерматологов (у более чем половины из них стаж превышал пять лет, у 19% — составлял два-пять лет, у 29% — менее двух лет). Результаты показали, что люди верно идентифицировали рак кожи в среднем в 86,6% случаев, в то время как нейросеть – в 95%.

По словам ведущего автора работы Хольгера Хэнссле (Holger Haenssle) из Гейдельбергского университета, нейросеть пропустила меньшее количество меланом – и это означает, что «она обладает более высокой чувствительностью по сравнению с дерматологами». Исследователь добавил, что при этом она ошибочно принимала за злокачественные меньшее число доброкачественных образований.

Нейросеть научили различать опасные образования на коже и безвредные на примере более чем 100 000 изображений. По словам исследовательской группы, такая система помогла бы в будущем диагностировать рак кожи на ранней стадии быстрее и проще. На данный момент нейросеть проходит дальнейшее тестирование и, предположительно, будет вначале использоваться лишь в клиниках, однако можно предположить также, что когда-нибудь такая технология станет и массовой.