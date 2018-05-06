10 вещей, которые надо знать, ложась в больницу

Отвечаем на 10 вопросов о пребывании в больнице, которые возникают у каждого, кому довелось ложиться в стационар.

Какими бы прекрасными ни были условия в стационаре, угодить на больничную койку не хочется никому и ни по какому поводу. Но иногда приходится. И лучше при этом быть вооруженным знанием о своих правах как пациента. Рассмотрим некоторые моменты в вопросах и ответах.

1. ЗАЧЕМ дают на подпись столько бумажек?

По закону любые медицинские процедуры и манипуляции с вами могут проводить только с вашего письменного согласия. В больнице же вы для того и лежите. Отсюда – большое число «согласий», которые вас попросят подписать. К слову, непредоставление на подпись таких документов считается нарушением – оно одно из наиболее частых в стационарах.

Даже если вы поступили в стационар в плановом порядке и у вас с собой практически весь набор уже готовых анализов, почти наверняка все они будут переделаны. Например, анализ крови на ВИЧ у вас будут брать всякий раз, когда вы ляжете в больницу, – таков закон.

2. ПОЧЕМУ не кормят в день поступления?

Действительно, в большинстве случаев обеспечение питанием начинает «работать» лишь со следующего дня, если пациент поступил по скорой, а не в плановом порядке. Это связано с тем, что пищеблок получает заказ на определенное количество пациентов и новые просто не учтены. Поэтому надо захватить с собой что-то из еды, если вы едете в больницу по скорой помощи. Нередко в таком случае есть и нельзя, потому что может потребоваться операция.

К слову, в отделении всегда должна присутствовать питьевая вода. Если нет кулера, тогда должен быть чайник с кипяченой. Однако она не для чая, как многие думают (когда жалуются на отсутствие кипятка), а для того, чтобы была возможность запить выдаваемые т­аблетки.

3. КАК часто должны менять постель?

В больнице бывает всякое. Но нередко на просьбу сменить постель персонал отвечает отказом, ссылаясь на правило смены раз в неделю. На самом деле такого правила нет – это максимальный срок использования от смены до смены. Остальное зависит от ситуации: постель должна меняться по мере загрязнения, а не по графику. И делать это должен персонал, а не пациенты. Равно как и осуществлять влажную уборку в палате. Делать это, к примеру, родители детей-пациентов могут только по собственному желанию и согласованию с администрацией – не по указке персонала.

4. КТО может вас навестить?

Кто угодно. Не только ближайшие родственники, но и дальние, не родственники вовсе, друзья, приятели, коллеги, бывшие супруги, вообще случайные знакомые. Никакого подтверждения родства для визита в больницу не нужно, нужно только ваше согласие на визит (можете отказаться от этого вообще, если никого не хотите видеть).

5. МОЖЕТ ЛИ ребенок навестить маму в роддоме?

К сожалению, нет. Дети до 14 лет по закону в стационары, в том числе родильные дома, не допускаются – даже в платные палаты, где лежат «контрактницы».

кстати

Посещение больного в реанимации – одна из самых горячих тем, касающихся прав пациентов. По умолчанию считается, что это запрещено и невозможно. На самом деле разрешено и возможно, на этот счет есть специальные методические рекомендации Минздрава. Родственники не могут находиться в реанимации только во время инвазивных процедур. Есть правила: они не должны иметь инфекционных заболеваний, должны быть трезвы, а также соответствующим образом одеты (шапочка, халат, маска и пр.), их не может быть больше двух человек одновременно, они должны быть старше 14 лет. Справки от них требовать не должны.

6. ЕСЛИ в больнице лежит ребенок, может ли с ним находиться кто-то из родителей?

Конечно. И независимо от его возраста, диагноза и отделения (реанимации это тоже касается, отказ на тех основаниях, что якобы нет нужных условий, незаконен!). Разница лишь в том, что в случае, если ребенку меньше 4 лет, это вообще не обсуждается, а если он старше, с родителей может взиматься плата за питание и спальное место, если лечащий врач посчитает, что медицинских показаний для совместного пребывания в стационаре с ребенком нет.

7. КОМУ могут дать информацию о вашем з­доровье?

А вот это – только для ближайших родственников и законных представителей. Собственно, если вы – совершеннолетний дееспособный гражданин, при поступлении в стационар вас попросят письменно определить круг лиц, которым можно сообщать информацию о вашем здоровье.

8. МОЖНО ЛИ обратиться после выписки к врачу, который делал операцию, или к палатному?

Можно – обычно такие ситуации обговариваются при выписке. Вы наверняка видели в стационаре по утрам множество людей, которые явно пришли «с улицы», то есть это не лежащие в отделении пациенты и не навещающие других. Это либо бывшие пациенты, которые уже выписались и пришли «контрольно», либо будущие, у которых запланирована госпитализация. Если лечащий врач принимает пациентов в клинико-диагностическом отделении (обычно бывают при стационарах), он может пригласить вас туда на прием. В любом случае такую возможность стоит обговорить – на всякий пожарный случай – и взять телефон врача.

9. СКОЛЬКО меня продержат в больнице?

Сколько нужно, чтобы привести вас в форму. Ограничения есть лишь для иностранных граждан, не имеющих полиса ОМС. Они могут находиться в стационаре лишь до тех пор, пока не будет устранена угроза их жизни, после чего будут выписаны.

10. МОЖНО ЛИ уйти из стационара по собственному желанию?

Можно. Если лечащий врач не считает выписку своевременной, уйти можно под расписку. Медперсонал обязан лишь предупредить о рисках. Нести ответственность за дальнейшие события (если что-то случится) вы будете сами – обвинить врачей в том, что недолечили и выпустили, можно будет лишь на словах, привлечь к ответственности не получится.